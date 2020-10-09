[Turhan Bozkurt yazdı] Artık ne yapsa boş!

Dolar ve euro haftanın son işlem gününde de Türk Lirası'na karşı yükselişe geçti. Doların yeni rekorunu 7,9576 TL seviyesine çıkarması üzerine Merkez Bankası (TCMB) 8 TL duvarının çökeceği endişesi ile faiz artışı kararı aldı.



TCMB'nin kararına göre bankaların swap (döviz-TL takası) işlemlerinde TL faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltildi.

FAİZ ARTIŞININ ETKİSİ SAMAN ALEVİ GİBİ

Panik hâlinde alınan karar yatırımcının elini güçlendirdi. Hatta TCMB, 7,94 TL'ye çok hızlı yükselen ve 8,10 TL'ye kadar yükselme işareti veren dolar trenini dün kaçıranlara alım fırsatı sundu.

Artık ne yapsalar boş. Piyasa ne hükûmete ne de TCMB'ye itimat ediyor.

Faiz artışının etkisi ile 7,95 TL seviyesinden 7,90 TL'ye kadar gerileyen dolar bu seviyede gelen yüklü alımların etkisi ile tekrar 7,94 TL'ye çıktı.

TL karşısında 9,3690 TL yeni zirveye tırmanan euro da 9,30 TL'ye kadar geriledi. Ancak geri çekilme alım fırsatı olarak gören yatırımcı euroyu tekrar 9,35 TL'ye çıkardı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz 2019'da görev süresinin bitmesine 8 ay kaldığı hâlde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'yı kanuna aykırı şekilde azletmişti.

Murat Uysal'ı başkan koltuğuna oturtan Erdoğan, "Faizi indirmesini söyledik, dinlemedi. Biz de görevden aldık." demişti.

FAİZ ARTTIĞI HÂLDE DOLAR VE EURO DURMUYOR

Uysal politika (haftalık repo) faizini yüzde 24'ten yüzde 8,25'e kadar düşürmekle kalmamış kamu bankalarına arka kapıdan döviz vererek, piyasa fiyatının altında döviz satışına ön ayak olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Wikileaks belgelerinde yayımlanan e-postalarında TCMB Başkanı Murat Uysal için "Bizim arkadaşımız. Bir yerlere yerleştirelim." deniliyor.

Ancak dolar hatalı kararların etkisi ile 5,85 TL'den 8 TL'nin eşiğine gelerek yüzde 30'dan fazla değer kazandı.

TCMB'nin 24 Eylül toplantısında faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarması bile tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Rusya'dan 2019 yılı temmuz ayında teslim alınan S-400 hava savunma sistemi 6-15 Ekim tarihleri arasında Sinop'ta test edilecek.





JOE BIDEN BAŞKAN SEÇİLİRSE S-400 KRİZİ TL'Yİ KASIP KAVURACAK





Amerika'da 3 Kasım'da başkanlık seçimi var. Son anketlere göre Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın açık ara önünde.





Biden'ın sandıktan Senato ekseriyetini de alarak çıkacağı bir seçim sonucunda Erdoğan, S-400 müeyyideleri ile bu sefer yüzleşebilir.





Trump ile olan şahsi münasebetle bugüne kadar tehir ettirilen müeyyide kararının tek maddesi bile uygulansa Türkiye ekonomisi yerle bir olur.





2018 yılı ağustos ayında pastör Andrew Brunson'ın tahliye edilmesi için atılan iki tweetten sonra TL bir ayda yüzde 35 erimişti.





TL'de değer kaybını durdurmak için TCMB Başkanı Uysal'ın Erdoğan'a verdiği sözlerin aksine kararlar alması ve faizleri yüzde 20'lerin üzerine çıkarması bile gerekebilir.





MERKEZ BANKASI MAYIS AYINDAKİ HATALARI TEKRAR EDERSE





22 Ekim'e kadar muhtemelen para piyasasında limitlerini ve Borsa İstanbul (BİST) repo miktarını azaltarak TL'ye erişimi zorlaştırmayı deneyecek.





Amma velâkin bu kararların benzeri mayıs ayında dolar 7,24 TL'ye geldiğinde de alınmıştı. Sonuç hüsran oldu.





Türkiye'nin bütçe açığı 300 milyar TL'yi bulacak. Cari açık 30 milyar doların altında kalırsa teselli ikramiyesi sayılır.





Bu şartlarda TCMB'nin cephaneliği bomboş, devletin kefen parasına ((ihtiyat akçesi: 47 milyar TL) kadar harcandı.





Dolayısı ile başkanlık sisteminin tetiklediği fay hatları birer birer çöküyor. Üzerindeki binayı destek kolonları ile ayakta tutmak ne kadar mümkün olabilir? Herkes başının çaresine bakmak mecburiyetinde.





TL artık ateşe atıldı. Dolar otoyola çıktı; üstelik hız sınırı yok, geçiş de ücretsiz!