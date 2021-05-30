Samanyolu Haber /Gündem / "Artık Rusya müdahale edebilir, nasıl Zarrab artık ABD korumasındaysa..." /30 Mayıs 2021 14:40

"Artık Rusya müdahale edebilir, nasıl Zarrab artık ABD korumasındaysa..."

Rusya uzmanı Dr. Kerim Has, Sedat Peker’in 8. video ile pandoranın kutusunu açtığına işaret ederek, “Bu saatten sonra Peker’in MİT operasyonuyla alınması zorlaştı. Artık Rusya da buna müdahale edebilir” dedi.

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Has, sosyal medya hesabından Peker’in 8.videoda gündeme getirdiği Suriye’ye silah kaçakçılığı konusunu değerlendirdi.  

Dr. Has, "Sedat Peker son (8) videosuyla Pandora’nın Kutusu’nu açtı. Erdoğan rejiminin SADAT üzerinden Suriye’de el-Nusra gibi terör örgütlerine yolladığını söylediği silahları anlattı. Bu saatten sonra Peker’in MİT operasyonuyla alınması zorlaştı. Artık Rusya da buna müdahale edebilir. Peker’in 8. videosunda Erdoğan rejiminin Suriye’de terör örgütlerine yolladığını söylediği silahları Rusya zaten yıllar önce, uçak krizi sırasında, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 4 kalın dosya ile dünyaya duyurmuştu. Libya dosyasını da yine Ruslar geçen yıl açıklamıştı." diye yazdı.

NASIL ABD ZARRAB'I KORUMAYA ALDIYSA...

Has, Peker'le Zarrab arasında paralellik kurarak şunları dile getirdi:
Reza Zarrab’ın Erdoğan rejiminde dağıttığı rüşvet ve yolsuzlukları ABD biliyordu ama ne yaptı? Zarrab’ı korumaya aldı. Sedat Peker de şimdi yine Erdoğan rejiminin Suriye ve Libya’da özellikle de Rusya’nın bildiği suçlarını ifşa ediyor. Rusya da Peker’i korumaya alırsa şaşırmam. Açıkçası, Erdoğan’ın Sedat Peker’le anlaşabilmek için çok zamanının olduğunu sanmıyorum. MİT’in operasyonla Peker’i alma ihtimali ise düne göre bugün daha zor. Diğer seçeneği bilemem. Peker’le anlaşma da hiç öyle kolay olmaz. Tüm yollar Erdoğan’ı daha çok köşeye sıkıştıracak…"

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