Artık 'Silivri Cezaevi' diye bir yer yok!

Anadolu Ajansı’nın abonelerine geçtiği haberine göre Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının ‘Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı. Türkiye’de bilinen en büyük cezaevi olan ve son dönemde insan hakları ihlalleri ve işkenceyle adı sürekli gündemde olan Silivri Cezaevi’nin ismi değiştirildi.







Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının ‘Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı.