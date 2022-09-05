Samanyolu Haber /Gündem / Artık 'Silivri Cezaevi' diye bir yer yok! /05 Eylül 2022 17:23

Artık 'Silivri Cezaevi' diye bir yer yok!

Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘ilçenin itibarına zarar verdiği’ gerekçesiyle başvurması üzerine Silivri Cezaevi’nin adını ‘Marmara Cezaevi’ olarak değiştirdi.

SHABER3.COM

Anadolu Ajansı’nın abonelerine geçtiği haberine göre Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının ‘Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı. Türkiye’de bilinen en büyük cezaevi olan ve son dönemde insan hakları ihlalleri ve işkenceyle adı sürekli gündemde olan Silivri Cezaevi’nin ismi değiştirildi.

Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının ‘Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Artık 'Silivri Cezaevi' diye bir yer yok! Sonraki Haber >>

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Cevheri Güven bu kez, Peker'in bile bilmediği Borsa ve rüşvet baronunu deşifre etti

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:01:03