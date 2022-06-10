Artık yardıma da Saray vizesi lazım

Yerel seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından, belediyelerin hizmet götürmesini engellemek için çeşitli düzenlemeler yapan, toplanan yardımlara el koyan, halk ekmek büfelerinin bile elektriğini kestiren iktidar, şimdi de devlet yardımlarını tamamen kendisine bağladı. Milyonlarca vatandaşa iktidarın yapmadığı yardımlara yapan CHP’li belediyeler başta olmak üzere çok sayıda idareyi etkileyecek yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘Devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine’ ilişkin usul ve esaslar ele alındı. Devlet yardımı uygulamasını doğrudan ve dolaylı yürütmekle yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu işletmeleri, bundan böyle yapmak istedikleri yardımlara ilişkin tekliflerini Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikle düzenlenen ilkelere, standartlara, hesaplama yöntemlerine, cetvel ve tablo örneklerine uygun bir biçimde hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletecek. Teklif daha sonra kurulacak olan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü’ne aktarılacak ve uygunluk değerlendirmesine tabii tutulacak.





Kararnameye göre, uygulayıcı kurumlarca devlet yardımı uygulamalarına ilişkin yıllık izleme raporları hazırlanarak, ertesi yılın mart ayı sonuna kadar Başkanlığa sunulacak. Başkanlık da yardımlara ilişkin değerlendirme raporu hazırlayıp, haziran sonuna kadar Cumhurbaşkanı'na iletecek.







117 kişilik kadro tahsisi yapılacak Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü, yardımları izleyecek, değerlendirme raporlarını hazırlayacak, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Genel Müdürlük, “uygulamaların etkinliğini artırmaya yönelik” görüş ve önerilerde bulunarak yardımların izlenmesini sağlayan ortak veri tabanını oluşturacak, yapısal etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasını koordine edecek.





AKP’NİN İKTİDARI KAYBETME KORKUSU





Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile amaçlananın, belediyelerin halkla dayanışmasını engellemek olduğunu kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, iktidarın kaybetme korkusunu yaşadığı için bu adımı attığını bildirdi. Aydoğan, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu kararname, Anayasa’nın 127’inci maddesine aykırı bir karardır. Mahalli idareleri kapsadığına dair bir ibare de var metinde. Bu da belediyelerin de bu kapsama alındığı anlamına gelir. Burada bir iyi niyet olmadığı, merkezi yönetimin daha önce CHP’li belediyelere yönelik engellemeleri ve uygulamalarından anlaşılabilir bir durum.





‘Devlet yardımlarının daha etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine’ 31 Mart seçim sonuçlarının etkisi olduğunu ifade eden Aydoğan, “11 büyükşehir, CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor ve buralarda kaynaklar doğrudan kamu yararına kullanılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetilen belediyelerimizi çok kez farklı uygulamalarla engellemeye kalktılar. Yoksullarla dayanışma içinde olmak içinde olmak için bağış yapan vatandaşın paralarına el koydular. İnsanlara ekmek dağıtılmasına bile engel olmaya varacak kadar ileri gittiler. Ama sonuç ne oldu? CHP’li belediyeler umdukları gibi ‘topal ördek’ olmadılar, sızlanmadılar, halk yararına çalışmaya devam ettiler. Sayın Genel Başkanımız her fırsatta söyledi engellemelere karşı duruşumuz halka daha fazla hizmet şeklinde oldu” dedi.





Açıklamalarına devam eden Aydoğan şöyle konuştu: "Gün geçtikçe daha fazla beğeni toplayan belediyelerimize koymak istedikleri bu engel de kendilerine olumsuzluk olarak dönecektir. Çünkü halk bu yaptıklarını görüyor. Dün Halk Ekmek büfelerinin elektriğini vermeyenleri de bugün bu uygulamayı dayatanları da halk görüyor. Bu tutumların psikolojik alt yapısı tabii ki kaybetme korkusudur. Bu korkuyu her geçen gün daha da yoğun hissedecekler çünkü her alanda adaletsizlikleri bu aciz uygulamalara tamah edecek hale gelen iktidarın sonunu hızlandırıyor. Bizim açımızdan bir halka hizmet hiçbir engel tanımaz. Kaynakları kurutmaya yönelik ne yaparlarsa yapsınlar bizim belediyelerimiz çalışmaya devam etti ve edecek. Şimdiye kadarki engeller nasıl bertaraf edildiyse yine karşılarında aynı inanç ve istekle halkın yanında olmaya devam eden belediyeler görecekler.”