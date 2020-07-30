Artık yoğun bakım sayıları gizlenecek

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Günlük tabloya göre 45 bin 712 test yapıldı, yeni vaka sayısı 942 oldu. Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybederken 996 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95’e, toplam hasta sayısı 228 bin 924’e, toplam ölüm sayısı ise 5 bin 659’a yükseldi.







Daha önceki günlük koronavirüs tablolarından farklı olarak tabloda yoğun bakımdaki hasta sayısı ve entübe hasta sayısı yer almadı. Bu iki veri yerine “ağır hasta” sayısı ve hastalarda zatürre oranı açıklandı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bundan sonra ağır hasta sayısının ve zatürre oranının açıklanacağını söyledi.





CHP Milletvekili Prof Gaye Usluer, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının gizlenmesini şu sözlerle değerlendirdi:





"Sağlık Bakanlığı #COVID19 verilerini paylaşma şeklini değiştirdi. Görünen o ki bundan sonra yoğun bakımda yatan hasta sayısını göremeyeceğiz. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı bir anda “0”lanmadığına göre amacın dikkati çekmemek olduğu çok açık"



