Artık yok!

iPhone 12 serisi telefonları eylül ya da ekim ayında vitrine çıkarmaya hazırlanan Apple çok konuşulacak bir karara imza atacak.





iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette "Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.





Cevap olarak şu şıklara yer verildi:







*Yakın bir tanıdığıma verdim.





*Geri dönüşüme verdim.







*Kaybettim.







*Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.







*Hâlâ evde kullanıyorum.







*Hâlâ dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.







*Duruyor, fakat kullanmıyorum.







*Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.







YENİ IPHONE MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI







Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak.





Diğer yandan yeni iPhone'ların tanıtımından önce Apple, sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirdi.





iPhone 11 (64 GB)



Eski fiyat: 7.299 TL

Yeni fiyat: 7.999 TL

ZAM: 700 TL





iPhone 11 (128 GB)



Eski fiyat: 7.749 TL



Yeni fiyat: 8.449 TL



ZAM: 700 TL







iPhone 11 (256 GB)

Eski fiyat: 8.599 TL

Yeni fiyat: 9.299 TL



ZAM: 700 TL







iPhone 11 Pro (64 GB)



Eski fiyat: 10.999 TL

Yeni fiyat: 11.999 TL



ZAM: 1.000 TL







iPhone 11 Pro (256 GB)



Eski fiyat: 12.299 TL

Yeni fiyat: 13.299 TL

ZAM: 1.000 TL





iPhone 11 Pro (512 GB)



Eski fiyat: 13.999 TL



Yeni fiyat: 15.149 TL



ZAM: 1.150 TL







iPhone 11 Pro Max (64 GB)

Eski fiyat: 11.999 TL

Yeni fiyat: 13.199 TL

ZAM: 1.200 TL





iPhone 11 Pro Max (256 GB)

Eski fiyat: 13.299 TL

Yeni fiyat: 14.499 TL

ZAM: 1.200 TL





iPhone 11 Pro Max (512 GB)



Eski fiyat: 14.999 TL

Yeni fiyat: 16.349 TL

ZAM: 1.350 TL





iPhone XR (64 GB)



Eski fiyat: 6.499 TL

Yeni fiyat: 7.099 TL

ZAM: 600 TL





iPhone XR (128 GB)



Eski fiyat: 6.949 TL



Yeni fiyat: 7.549 TL

ZAM: 600 TL





Pro Display XDR (Standart cam)



Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkati çekiyor.





Standart cam:

Eski fiyatı: 35.999 TL

Yeni fiyatı: 41.319 TL

Fiyat farkı: 5.320 TL







Pro Display XDR (nano-texture cam)



Eski fiyatı: 42.999 TL

Yeni fiyatı: 52.459 TL

Fiyat farkı: 9.460 TL







Apple Pencil uçları



Eski fiyatı: 129 TL

Yeni fiyatı: 139 TL

Fiyat farkı: 10 TL





iPhone SE 2020



Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu.

Cihazın başlangıç fiyatı 5 bin 299 TL.