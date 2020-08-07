Artık yok!

iPhone 12 serisi telefonları eylül ya da ekim ayında vitrine çıkarmaya hazırlanan Apple çok konuşulacak bir karara imza atacak.
iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette "Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Cevap olarak şu şıklara yer verildi:
*Yakın bir tanıdığıma verdim.
*Geri dönüşüme verdim.
*Kaybettim.
*Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.
*Hâlâ evde kullanıyorum.
*Hâlâ dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.
*Duruyor, fakat kullanmıyorum.
*Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.
YENİ IPHONE MODELLERİNİN TÜRKİYE FİYATLARI
Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak.
Diğer yandan yeni iPhone'ların tanıtımından önce Apple, sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirdi.
iPhone 11 (64 GB)
Eski fiyat: 7.299 TL
Yeni fiyat: 7.999 TL
ZAM: 700 TL
iPhone 11 (128 GB)
Eski fiyat: 7.749 TL
Yeni fiyat: 8.449 TL
ZAM: 700 TL
iPhone 11 (256 GB)
Eski fiyat: 8.599 TL
Yeni fiyat: 9.299 TL
ZAM: 700 TL
iPhone 11 Pro (64 GB)
Eski fiyat: 10.999 TL
Yeni fiyat: 11.999 TL
ZAM: 1.000 TL
iPhone 11 Pro (256 GB)
Eski fiyat: 12.299 TL
Yeni fiyat: 13.299 TL
ZAM: 1.000 TL
iPhone 11 Pro (512 GB)
Eski fiyat: 13.999 TL
Yeni fiyat: 15.149 TL
ZAM: 1.150 TL
iPhone 11 Pro Max (64 GB)
Eski fiyat: 11.999 TL
Yeni fiyat: 13.199 TL
ZAM: 1.200 TL
iPhone 11 Pro Max (256 GB)
Eski fiyat: 13.299 TL
Yeni fiyat: 14.499 TL
ZAM: 1.200 TL
iPhone 11 Pro Max (512 GB)
Eski fiyat: 14.999 TL
Yeni fiyat: 16.349 TL
ZAM: 1.350 TL
iPhone XR (64 GB)
Eski fiyat: 6.499 TL
Yeni fiyat: 7.099 TL
ZAM: 600 TL
iPhone XR (128 GB)
Eski fiyat: 6.949 TL
Yeni fiyat: 7.549 TL
ZAM: 600 TL
Pro Display XDR (Standart cam)
Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkati çekiyor.
Standart cam:
Eski fiyatı: 35.999 TL
Yeni fiyatı: 41.319 TL
Fiyat farkı: 5.320 TL
Pro Display XDR (nano-texture cam)
Eski fiyatı: 42.999 TL
Yeni fiyatı: 52.459 TL
Fiyat farkı: 9.460 TL
Apple Pencil uçları
Eski fiyatı: 129 TL
Yeni fiyatı: 139 TL
Fiyat farkı: 10 TL
iPhone SE 2020
Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu.
Cihazın başlangıç fiyatı 5 bin 299 TL.