Samanyolu Haber /Gündem / Artvin’den üzücü haber sel felaketinde bir kişi öldü /13 Temmuz 2020 09:43

Artvin’den üzücü haber sel felaketinde bir kişi öldü

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde dün akşam meydana gelen sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

SHABER3.COM

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası Yusufeli ilçesini sel vurdu.

Yusufeli Barajı’nın şantiyesi de sel sonrası balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.

Ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve ilçeye ulaşımın sağlandığı tünel selin taşıdığı moloz yığınları ile kapandı.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk üzücü haberi verdi. Doruk sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Artvin’den üzücü haber sel felaketinde bir kişi öldü Sonraki Haber >>

Vatandaşa 'lan' diyen kaymakam!

Vatandaşa 'lan' diyen kaymakam!

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

New York metrosunda bıçaklı saldırı

New York metrosunda bıçaklı saldırı

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:11:00