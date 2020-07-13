Artvin’den üzücü haber sel felaketinde bir kişi öldü

Artvin'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası Yusufeli ilçesini sel vurdu.





Yusufeli Barajı’nın şantiyesi de sel sonrası balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.







Ekipler tarafından arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve ilçeye ulaşımın sağlandığı tünel selin taşıdığı moloz yığınları ile kapandı.







SON DURUMU PAYLAŞTI





Artvin Valisi Yılmaz Doruk üzücü haberi verdi. Doruk sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de kaybolduğunu duyurdu.





Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açıldı.









