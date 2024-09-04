Artvin'de bir kişinin öldüğü saldırı sonrası gece yarısı açıklaması:

Sözcü'den Deniz Işık Balkan'ın haberine göre Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışan köylülere silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından projenin sahibi olan Yapı-Soy Beton projeden çekildiğini açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada, "03.09.2024 tarihinde Cankurtaran mevkiinde yaşanan acı olay bizi ve tüm Artvin halkını derinden üzmüştür. Bir insan hayatının her şeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilemezliğini ifade ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sevenlerine ve kederli ailesine, başsağlığı, bu müessef olayda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hiçbir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir. Yaşananlar nihayetinde projeden çekiliyoruz." ifadeleri kullandı.



OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINDA



Artvin Valiliği de olayla ilgili iki kişinin silahlarıyla birlikte gözaltına alındığını açıklamıştı.