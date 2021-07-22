Artvin'de sel felaketi büyüyor: Hastaneyi boşaltma kararı

Doğu Karadeniz'deki sel felaketi sürüyor. Birçok eve su baskını gerçekleşirken selin en şiddetli yaşandığı Artvin'de bir hastanenin ilk katı boşaltıldı. Halk TV'nin edindiği bilgiye göre Arhavi Devlet Hastanesi'nin ilk katları boşaltıldı.













Halk TV canlı yayınına katılan CHP Arhavi İlçe Başkanı Erkan Özyazıcı, "Bugüne kadar böyle bir afet görmemiştik" diyerek sel felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi.





Boğaziçi Mahallesi'nin boşaltıldığı bilgisini veren Özyazıcı, "Jandarma karakolu, üniversite, hapishane boşaltıldı" ifadelerini kullandı. Özyazıcı, şu ana kadar can kaybı olmadığı bilgisini verdi.