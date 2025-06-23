ASAL'dan şaşırtan anket: Bu ankette ne AKP ne de CHP birinci olabildi!





KARARSIZLAR BİRİNCİ PARTİ

ASAL Araştırma, 26 ilde 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında 2 bin 12 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.ASAL Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu.Katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltilirken; “Kararsızım” veya “Oy kullanmayacağım” diyen seçmenlerin oranı, AKP ve CHP’ye oy verecek kişilerin oranını geride bıraktı.Yanıt verenlerin 27,5’i kararsız olduğunu belirtirken onu sırasıyla 23 puanla AKP, 22,2 puanla da CHP takip etti.Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:AKP: Yüzde 23CHP: Yüzde 22,2MHP: Yüzde 7,4DEM Parti: 6,9İYİ Parti: Yüzde 3,2Zafer Partisi: Yüzde 2,8Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5TİP: Yüzde 1,1Anahtar Parti: Yüzde 0,9Diğer: Yüzde 2,5Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5