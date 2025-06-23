ASAL'dan şaşırtan anket: Bu ankette ne AKP ne de CHP birinci olabildi!

ASAL Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu.
KARARSIZLAR BİRİNCİ PARTİ
Katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltilirken; “Kararsızım” veya “Oy kullanmayacağım” diyen seçmenlerin oranı, AKP ve CHP’ye oy verecek kişilerin oranını geride bıraktı.
Yanıt verenlerin 27,5’i kararsız olduğunu belirtirken onu sırasıyla 23 puanla AKP, 22,2 puanla da CHP takip etti.
Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar:
AKP: Yüzde 23
CHP: Yüzde 22,2
MHP: Yüzde 7,4
DEM Parti: 6,9
İYİ Parti: Yüzde 3,2
Zafer Partisi: Yüzde 2,8
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
TİP: Yüzde 1,1
Anahtar Parti: Yüzde 0,9
Diğer: Yüzde 2,5
Kararsız/Oy kullanmam: Yüzde 27,5