Samanyolu Haber /Spor / Asbaşkan stadyumda gazeteciye saldırdı /12 Ocak 2020 19:00

Asbaşkan stadyumda gazeteciye saldırdı

Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan bugün oynanan maç sırasında tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, Uşak Spor'u konuk etti. 

Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk dakikalarında iddiaya göre, Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan tribünde bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı. 

ASBAŞKAN HAKARET ETTİ, ARKADAŞI YUMRUK ATTI

Kameralara da yansıyan olayda Ceyhan galiz ifadeler kullanarak Külek'e hakaret etti. Ceyhan ile birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.

Stadyumdaki polisler kavgaya müdahale ederek, gazeteci Orhan Külek ile karşı taraftakileri dışarı çıkardı. 

Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmadı.

Asbaşkan Hakan Ceyhan şahsi Twitter hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek bir mesaj yayımladı. Ceyhan, "Orhan Külek kardeşim kusura bakma, ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışkanlık olmuş!" yazdı. 

Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını sildi.
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