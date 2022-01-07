Samanyolu Haber /Gündem / Aselsan, yeni yıl hediyesi olarak AKP’li şirketten 9 bin saat aldı /07 Ocak 2022 19:07

Aselsan, yeni yıl hediyesi olarak AKP’li şirketten 9 bin saat aldı

ASELSAN, yaklaşık 9 bin personeline yeni yıl hediyesi olarak saat verdi. Saatlerin alındığı Ay saat firmasının AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Cemal Oğuz Kılıç’a ait olduğu ortaya çıktı.

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Şirket patronu Kılıç’ın babası da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç. Erdoğan’ın konuşma metinlerini de yazan baba Kılıç aynı zamanda Basın İlan Kurumu’nda da üye olarak görev yapıyor. ASELSAN’ın milyonlarca liraya mal olan hediye saatler için ihale açtığına ilişkin kayıt bulunamadı.
 
Sözcü’nün haberine göre Ay Saat A.Ş’nin yüzde 100 pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Cemal Oğuz Kılıç, 1995 Ankara doğumlu. Kılıç, 2018’de şirketi kurdu. Şirket kuyumculuk, matbaacılık, inşaat, enerji, deri ve ahşap mobilya alanlarında da faaliyet gösteriyor.

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