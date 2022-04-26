ASELSAN'ın cirosunda yüzde 38'lik artış

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, "Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8.3 milyar dolar oldu." dedi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, "Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8.3 milyar dolar oldu." dedi.





ASELSAN’ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4.4 milyar liraya ulaştı.





Şirket bu yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı.





ASELSAN’ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 1 milyar lira olarak gerçekleşirken net karı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış göstererek 1,7 milyar lira seviyesine çıktı. Şirket güçlü öz sermaye yapısını korumaya devam etti ve öz kaynakların aktife oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti.





ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin, "Gelişmiş teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi unutmadık. Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8.3 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.



