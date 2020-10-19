Asgari ücret 100 dolar eridi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; asgari ücretliler, emekliler, memurlar ve gençlerin son yıllarda ekonomik durumlarında meydana gelen değişimi gösteren sabır karnesini çıkardı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir.” sözlerine mukabil sabır karnesini hazırlayan Ağbaba, milyonlarca genç, asgari ücretli, emekli ve memurun satın alma gücünün daha da kötüye gittiğini belirtti.





ASGARİ ÜCRET 9 AYDA 100 DOLAR ERİDİ





Asgari ücretlilerin sayısı her geçen gün artarak 10 milyona dayandı. Türkiye, asgari ücretli sayısı itibarıyla Avrupa'da en başlarda yer alıyor. 2 bin 500 TL'lik açlık sınırının bile altında kalan asgari ücret ocak ayından bu yana 100 dolar eridi.





Sabreden asgari ücretlilerin sofrasından sadece bu yılın ocak-eylül döneminde 483 paket makarna, 102 kilogram bulgur, 199 kilogram patates, 93 kilogram biber ve 72 kilogram mercimek eksildi.





Bu dokuz aylık dönemde asgari ücret kırmızı etin karşısında yüzde 29, tavuk eti karşısında yüzde 23, margarin karşısında yüzde 26 oranında değer kaybetti.





EMEKLİNİN İKİ YILLIK İKRAMİYE KAYBI 1.018 TL





Emeklilerin durumu da iyileşmedi. Yaklaşık yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırının altında olan emeklilerin bayram ikramiyeleri eridi.





2018 yılının mayıs ayında 1.000 TL olan bayram ikramiyesi, 2019 yılında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) kadar artırılmış olsaydı emekliler iki bayramda 1.000'er TL değil, 1.187 TL alacaktı. Aynı şekilde ikramiye bu yıl da yine TÜFE kadar artmış olsaydı ikramiye 1.322 TL'ye çıkacak, emeklinin eline 644 TL de bu yıl geçecekti.





Bu artışlar yapılmadığı için emeklinin iki yıllık ikramiye kaybı 1.018 TL oldu.





5,8 MİLYON GENÇ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA





Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısıysa 5,8 milyona çıktı. İş bekleyen gençlerden 1,2 milyonu 15-19 yaş, 2,2 milyonu 20-24 yaş, 2,4 milyonu da 25-29 yaş aralığında bulunuyor.





Bir yıldan daha uzun süredir sabredip iş aradığı halde iş bulamayanların 135 bini 4 yıllık üniversite, yaklaşık 6 bini yüksek lisans, 162'si ise doktora mezunu.