Asgari ücret 2 bin 324 TL oldu!

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2020 yılı asgari ücret rakamı belli odu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.
NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 TL
Toplantının akabinden açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek." dedi.
Müzakere masasında işçileri temsil eden Türk-İş'in başkanı Ergün Atalay geçe hafta 2.578 TL'nin altındaki zammı kabul etmeyeceklerini ilan etmişti.
"İŞÇİ BU RAKAMLA 10 GÜN BİLE GEÇİNEMEZ!"
Bakan Selçuk'un yanında oturan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, kararı kabul etmediklerini söyledi.
Irgat, "2 bin 578 TL rakamını Türk-İş Başkanı Ergun Atalay açıkladı ve bunu kamuoyuna duyurduk. Mevcut koşullarda bir işçi bu rakama 30 gün değil, 10 gün bile geçinemez. Geldiğimiz nokta itibarıyla sayın Bakanım, açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul etmiyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz." dedi.
Irgat'ın ardından bir değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, "İşçilerimizi enflasyona yedirmedik." görüşünü dile getirdi.