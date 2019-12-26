Asgari ücret 2 bin 324 TL oldu!

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2020 yılı asgari ücret rakamı belli odu.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.





NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 TL





Toplantının akabinden açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek." dedi.





Müzakere masasında işçileri temsil eden Türk-İş'in başkanı Ergün Atalay geçe hafta 2.578 TL'nin altındaki zammı kabul etmeyeceklerini ilan etmişti.



