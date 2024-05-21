Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret 29 bin 640 TL oldu ama Türkiye'de değil! /21 Mayıs 2024 20:27

Asgari ücret 29 bin 640 TL oldu ama Türkiye'de değil!

KKTC'de yeni asgari ücretin 29 bin 640 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret 29.640 TL oldu.

KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından yapılan toplantı sonucunda asgari ücretin brüt 34.070 TL, net olarak ise 29.640 TL olarak belirlendi.

Ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun açıklamasına göre, yeni asgari ücret rakamları 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı. Bu kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtilirken, gelen zammın oransal karşılığı ise yüzde 23'e tekabül ediyor.

Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 TL'nin Kıbrıs'tan düşük olması ise dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Asgari ücret 29 bin 640 TL oldu ama Türkiye'de değil! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:48