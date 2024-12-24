Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret açıklandı, Özgür Özel grev çağrısı yaptı! /24 Aralık 2024 21:58

Asgari ücret açıklandı, Özgür Özel grev çağrısı yaptı!

2025 yılının asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. CHP lideri Özgür Özel, kararın ardından yaptığı açıklamada "İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücret kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.

Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.

Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir.

İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar.

Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler.

Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun.

Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."
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