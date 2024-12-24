Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret belli oldu: İşte net-brüt asgari ücret zammı /24 Aralık 2024 21:04

Asgari ücret belli oldu: İşte net-brüt asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı son dakika açıklandı. Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı asgari ücret zammı ne kadar olacak diye merak ediyordu. O soru yanıt buldu. 2025 asgari ücret rakamı Tespit Komisyonu’nun sürpriz bir şekilde bu akşam toplanmasının ardından duyuruldu.

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Asgari ücrete zamda nihai sona gelindi. 7 milyon çalışanı doğrudan 86 milyonun gelirini dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için açıklama geldi. 2024 asgari ücreti net 17.002 TL olarak uygulanıyordu. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? İşte milyonların Ocak 2025 zamlı maaşı!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTISI BİTTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine Toplantısı sonrasında Tespit Komisyonu’nun Perşembe ya da Cuma günü yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. Ancak o toplantı sürpriz bir şekilde bu akşama alındı.

BAKAN IŞIKHAN’DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Işıkhan brüt asgari ücret miktarını ise 26.002 olarak bildirdi. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya çıktı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklanmasının ardından "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.
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