Asgari ücret cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre Zamlı asgari ücret çalışanların cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş’in araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen adıyla açlık sınırı 22 bin 131 olarak hesaplandı. Böylece açlık sınırı 22 bin 104 lira olan asgari ücreti yılın ilk ayında geçti.



Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 72 bin 88,14 TL’ye ulaştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 28 bin 756 TL ’ye yükseldi.



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,49 oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu. Yıllık ortalama da yüzde 60,30 olarak hesaplandı.



BAKAN'IN İDDİALARINI ÇELİK ÇÜRÜTTÜ



Milyonları açlık sınırının altındaki ücretlere mahkûm eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çizdiği toz pembe tabloyla sıraladığı iddiaları, Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik çürüttü. Şimşek’in, "En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. 10 katlık artış var" iddiasına yanıt veren Çelik, "Hangi birini düzeltelim! Mehmet Bey verileri alenen çarpıtmış!" dedi. Aralık 2002’de AKP iktidara geldiğinde net asgari ücretin 184 TL, işçilerin en düşük emekli aylığının 257 TL, en düşük memur emekli aylığının 376 TL, en düşük esnaf emekli aylığının 150 TL olduğunu hatırlattı. Çelik, "En düşük işçi emekli aylığı 2002’de partiniz iktidara geldiğinde asgari ücretin yüzde 39,6 üzerindeydi. Bu hesaba göre şu anda 31 bin TL civarında olması gerekirdi. Siz ne yaptınız, en düşük emekli aylığını herkes için 14 bin 469 TL yaptınız. Övündüğünüz bu! En düşük emekli aylığını asgari ücretin yüzde 65,4’üne düşürdünüz" ifadelerini kullandı.



ALIM GÜCÜ 33 MENEMEN EKSİLDİ



Asgari ücret menemen endeksi karşısında da eridi. Geçen yıl Ocak ayında tek kişilik menemenin maliyeti, 11,82 lira olarak hesaplanırken bu yıl 15,73 TL’ye çıktı. Menemenin maliyeti bir yılda yüzde 33,08 arttı. 2024 Ocak ayında asgari ücretin 1438 menemenlik alım gücü varken bu yıl alım gücü 1405'e geriledi. Sofradan 33 menemen eksildi.



Menemen Endeksi’nin yaratıcısı Doç. Dr. Caner Özdurak, “Eylül 24-Ocak 2025 arası yüzde 35,48, ortalama ise yüzde 8,18 artan Endeks şimdiden asgari ücret artışının üzerine çıktı” dedi. Özdurak, bahar aylarında mevsimsellik etkisiyle bu durumun biraz iyileşeceğini belirtirken “Enflasyondaki katılık ve yavaş düşüş bu ödünleşmenin asgari ücretliler aleyhine olacağına işaret ediyor” diye konuştu.