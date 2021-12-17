Asgari ücret daha işçinin cebine girmeden eridi

Günlerdir milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret açıklandı. İşçi, işveren temsilcileriyle birlikte Çalışma Bakanı’nın eşlik ettiği toplantıda açıklamayı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.



Müjde ve son 50 yılın en büyük zammı olarak duyurduğu rakama göre asgari ücret 2022’de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.



Erdoğan, asgari ücretin vergi dışında tutulması talebini de dikkate aldıklarını belirterek “Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşverenleri 450 liralık ilave yükten kurtarmış bulunuyoruz” dedi.



Bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı ardından konuşan Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullanırken TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı Sayın Bakan yapacaktır" ifadelerini kullandı.



ZAM ÇOKTAN BİTTİ



DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu asgari ücret zammına yönelik yazılı açıklamada bulundu. Asgari ücrete günlük 47,5 zam yapıldığını belirten Çerkezoğlu, bu ücretin pahalılaşan hayat şartlarına çözüm getirmekten çok uzak olduğunu aktardı.



Yaşanan ekonomik krize de değinen Çerkezoğlu, döviz artışı ve TL’nin değer kaybı hesaba katılmadan asgari ücretinin bu şekilde belirlenmesinin tamamen yanlış bir karar olduğunu, hâlihazırda yapılan asgari ücret zammının büyük bölümünün çoktan yitip gittiğini ve geri kalanının da birkaç ay içerisinde tamamen yok olacağını belirtti.



Yapılan açıklamada Kasım 2021’de dört kişilik bir ailenin asgari geçim tutarının 10 bin 700 TL, dar gelirli kesimlerin gıda enflasyonunun ise yüzde 40 dolayında olduğu belirtilirken, 2022 yılı itibari ile pahalılığın dayanılmaz hale geleceği ve gıda enflasyonunun çok daha fazla artacağı aktarıldı. Ayrıca Ocak 2021 yılında asgari ücretin 386 dolara karşılık geldiği, yeni yapılan zammın sadece 275 dolara olduğu ve bunun Türkiye’yi, Avrupa’daki en düşük asgari ücret alan iki ülkeden biri konumuna soktuğunu belirtti.



Asıl çözümün örgütlü toplum ve sendikalı işçiler olduğu vurgulanırken, DİSK taleplerini şu şekilde açıkladı:



•2022 Bahar aylarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesi



•Bütün emek gelirlerinin, ücretlerin, maaşların ve emekli aylıklarının asgari ücret kadar arttırılması



•En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkartılması



•Türkiye İşçi sınıfının asgari ücrete mahkûm edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması ve toplu iş sözleşmesi kapsamının genişlemesi



RAKAMI KÜÇÜMSEMİYORUM



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve SP lideri Temel Karamollaoğlu görüşmesi sonrası iki lider ortak açıklamalarında asgari ücret kararını da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir. Ancak enflasyonu kontrol etmeniz lazım" diye konuştu.



Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da "Fiyatlar bu rakamın üzerine çıkmışsa, bu fena bir rakam değil. Ancak vatandaş geçinemiyorsa 5250 olmasının da bir anlamı kalmaz. Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz" diye konuştu.



SOL PARTİ: UTANIN GİDİN!



MB kararıyla bugün de döviz yeni rekor kırdı. Döviz sahibi süper zenginler ve tüyoları önceden alan yandaşlar bugün de servetlerine servet kattı. İşçiler, emekçiler, köylüler içinse hayat biraz daha zorlaştı. Son üç ayda yüzde 75 değer kaybına uğrayan lira ile maaş alan sabit gelirliler akşamdan sabaha fakirleşti. Erdoğan ise bugün övünerek asgari ücreti 4250 TL olarak açıkladı! Hayat pahalılığı ve enflasyon ortamında bu rakam yoksulluk, açlık ve sefalet demektir! Bırakın övünmeyi utanmalısınız! Halkı açlığa ve yoksuluğa mahkum eden bu harami düzeninden kurtulmadan işçinin yüzü gülmeyecek! Haklarımız için, geleceğimiz için örgütlenelim!



TKP: AKP VE PATRONLAR GEÇİNSİN



AKP’li Cumhurbaşkanı “müjdeyi” verdi nihayet. Asgari ücret 4250 TL olacak 2022 yılbaşı itibariyle. Belki açıklandığı şu gün söylenen artışın çoktan pul olduğu memleketimde ne müjde ama! Türkiye’nin tüm zenginlik ve kaynakları yerli, yabancı bir avuç para babası için seferber edilmişken ne müjde ama! Biz emekçilerin neredeyse yarısı sizin açıkladığınız sefalet ücreti ile geçinmek zorundayken ne müjde ama! Sizden de sizin bu yağma ve sömürü düzeninizden de emekçilere zerre hayır yok.



EMEP: DAHA YENİ BAŞLIYORUZ



Asgari ücretli yüksek enflasyona ezdirilmiştir. TL’nin değer kaybı nerede duracak belli değildir. Vergi yükü de işin cabası. Azami yoksulluk ve açlığa karşı işçi ve emekçilerin elindeki tek savunma kalkanı birleşik mücadeledir. Kamu başta olmak üzere geçmiş dönemde imzalanan TİS görüşmeleri yeniden güncellenmeli, ek zam talebi yükseltilmelidir. Metal sektörü dahil yeni TİS görüşmeleri için taslaklar hızla yenilenmelidir. Zam yağmuru durmadan, zamlar geri çekilmeden açıklanan asgari ücret miktarı, emekçileri “cebi delinmiş ceket” ile kandırmaktan ibarettir. İnsanca yaşayacak ücret ve zamlara karşı mücadele yeni başlıyor.