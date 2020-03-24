Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret desteği TBMM'de kabul edildi: 7 milyar lira... /24 Mart 2020 23:25

Asgari ücret desteği TBMM'de kabul edildi: 7 milyar lira...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabından, "Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Asgari ücret desteği nedir?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.
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