Asgari ücret eridi, açlık sınırı uçtu, alım gücü dibe vurdu

Yüzde 20 zam bile kaybı telafi etmiyor
Ocak ayında asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde maaş sadece 4.421 TL artacak. Bu artış mevcut kaybı karşılamadığı gibi, yılbaşında çalışanların reel gelirinde yaklaşık 1.200 TL’lik ek düşüş yaşanacağı anlamına geliyor.
Emekli ve memur maaşlarında da büyük erime
Temmuz ayında 16.881 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı, son dokuz ayda 4.293 TL eridi. Zam oranı, gerçekleşen enflasyonun 1.881 TL gerisinde kaldı.
Benzer şekilde, temmuzda 22.671 TL’ye yükseltilen en düşük memur emeklisi maaşı da 9 ayda 5.765 TL değer kaybetti.
Kamu çalışanlarının alım gücü hızla düşüyor
Temmuz ayında 43.726 TL olan en düşük memur maaşı, dokuz ayda alım gücünden 12.843 TL kaybetti. Uzman doktor, öğretmen ve mühendis gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında da benzer oranda gerileme yaşandığı belirtiliyor.