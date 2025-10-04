Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret eridi, açlık sınırı uçtu, alım gücü dibe vurdu /04 Ekim 2025 11:30

Asgari ücret eridi, açlık sınırı uçtu, alım gücü dibe vurdu

Yılın ilk dokuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret, enflasyon karşısında hızla değer kaybetti. TÜİK verilerine göre ocak-eylül döneminde yüzde 25,43 olarak açıklanan enflasyon, 22.104 TL’lik asgari ücretin alım gücünü 5.621 TL azalttı. Böylece asgari ücretlinin reel geliri 16.483 TL’ye kadar geriledi.



Türk-İş’in eylül ayı araştırmasına göre açlık sınırı 27.970 TL’ye yükselirken, asgari ücret bu rakamın 11.487 TL altında kaldı. Sadece eylül ayında bile ücretliler 869 TL’sini enflasyona kaptırdı.

Yüzde 20 zam bile kaybı telafi etmiyor

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde maaş sadece 4.421 TL artacak. Bu artış mevcut kaybı karşılamadığı gibi, yılbaşında çalışanların reel gelirinde yaklaşık 1.200 TL’lik ek düşüş yaşanacağı anlamına geliyor.

Emekli ve memur maaşlarında da büyük erime

Temmuz ayında 16.881 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı, son dokuz ayda 4.293 TL eridi. Zam oranı, gerçekleşen enflasyonun 1.881 TL gerisinde kaldı.

Benzer şekilde, temmuzda 22.671 TL’ye yükseltilen en düşük memur emeklisi maaşı da 9 ayda 5.765 TL değer kaybetti.

Kamu çalışanlarının alım gücü hızla düşüyor

Temmuz ayında 43.726 TL olan en düşük memur maaşı, dokuz ayda alım gücünden 12.843 TL kaybetti. Uzman doktor, öğretmen ve mühendis gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında da benzer oranda gerileme yaşandığı belirtiliyor.
