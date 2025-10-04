Asgari ücret eridi, açlık sınırı uçtu, alım gücü dibe vurdu





Benzer şekilde, temmuzda 22.671 TL’ye yükseltilen en düşük memur emeklisi maaşı da 9 ayda 5.765 TL değer kaybetti.

Türk-İş’in eylül ayı araştırmasına göre açlık sınırı 27.970 TL’ye yükselirken, asgari ücret bu rakamın 11.487 TL altında kaldı. Sadece eylül ayında bile ücretliler 869 TL’sini enflasyona kaptırdı.Ocak ayında asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde maaş sadece 4.421 TL artacak. Bu artış mevcut kaybı karşılamadığı gibi, yılbaşında çalışanların reel gelirinde yaklaşık 1.200 TL’lik ek düşüş yaşanacağı anlamına geliyor.Temmuz ayında 16.881 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı, son dokuz ayda 4.293 TL eridi. Zam oranı, gerçekleşen enflasyonun 1.881 TL gerisinde kaldı.Temmuz ayında 43.726 TL olan en düşük memur maaşı, dokuz ayda alım gücünden 12.843 TL kaybetti. Uzman doktor, öğretmen ve mühendis gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında da benzer oranda gerileme yaşandığı belirtiliyor.