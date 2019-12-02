Asgari ücret için görüşmeler başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceliklerinin istihdamı korumak ve artırmak olduğunu söyledi. Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, net asgari ücret AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir. Ancak sendikaların beklediği rakam 2 bin 500 TL’nin üzeri…





Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapılıyor. İşçi ile işveren temsilcilerinin talep ve görüşlerini sunacağı toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayının son haftasında asgari ücretin açıklanmış olacağını söyledi. Selçuk, “Reel anlamda asgari ücreti 1.5 kat artırmış durumdayız. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Tüm ülke ekonomisin de belirliyor burada tespit edeceğimiz seviye. Buradaki temel meselemiz işin temel meselesini yani istihdamı korumak olmalı. Burada çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek olan komisyonun ikinci toplantısı TÜRK-İŞ, üçüncü toplantı ise DİSK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.” dedi.





ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?





Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.





Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA





Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir. Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.