Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret için kritik kulis: İşte beklenen zam oranı... /24 Aralık 2024 20:26

Asgari ücret için kritik kulis: İşte beklenen zam oranı...

Asgari Ücret Komisyonu'nun bu akşam sürpriz bir kararla toplanma kararı aldı. Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti açıklaması beklenirken, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır belirlenecek olan asgari ücrete yönelik bir edindiği kulis bilgisini paylaştı.

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Asgari Ücret Komisyonu'nun bu akşam sürpriz bir kararla toplanma kararı almasının ardından kulisler hareketlendi.

'YÜZDE 37 İLE 39 ARASINDA ZAM YAPILACAK'

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, belirlenecek olan asgari ücrete yönelik bir kulis bilgisi paylaştı. Habertürk'e konuşan Çakır şunları söyledi:

"Asgari ücrete yüzde 37 ile yüzde 39 arasında zam yapılması bekleniyor. Asgari ücret bu gece açıklanacak. TÜRK İŞ, 29 bin 583 lira talep etmişti. Çok ciddi bir fark var. Yüzde 39 olursa 23 bin 632 TL oluyor.

CUMHURBAŞKANI 25 BİN LİRAYA DÜZLEYECEK

Öte yandan Meclis kulislerinde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak rakamı 25 bin liraya düzleyeceği iddia ediliyor.
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