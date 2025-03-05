Asgari ücret, iki ayda enflasyon karşısında bin 640 TL eridi!

Raporda, enflasyonun 2 ayda emek gelirlerine faturasının en az 101 milyar 198 milyon TL olarak gerçekleştiği vurgulandı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından aylık olarak hazırlanan “Ücret Kayıpları İzleme Raporu” bugün yayımlandı. Bu yılın ilk 2 ayında yaşanan birikimli kayıpların ele alındığı rapora ilişkin yapılan açıklamada, “Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor.” denildi.
Rapordaki bazı veriler şöyle;
- Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler emek gelirlerini eritmeye devam ediyor
- 2025’in ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine iki aylık faturası en az 101 milyar 198 milyon TL!
- Asgari ücret ilk iki ayda enflasyon karşısında 1.640 TL eridi.
- Asgari ücretin 1,5 katı düzeyinde ücretin 4’te 1’i daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti.
- Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın Ocak-Şubat 2025 enflasyon kaybı 4.399 TL.
- Asgari ücretin Ocak-Şubat 2025’teki kesinti ve enflasyon kaybı 5.541 TL