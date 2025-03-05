Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret, iki ayda enflasyon karşısında bin 640 TL eridi! /05 Mart 2025 13:57

Asgari ücret, iki ayda enflasyon karşısında bin 640 TL eridi!

DİSK-AR, 2025 yılı Mart ayı ‘Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu açıkladı. Buna göre, asgari ücretin ocak ve şubat ayında enflasyon karşısında bin 640 TL eridi. Bu erime, asgari ücretin alım gücünün azaldığı, 1 Ocak’taki alım gücüne ulaşabilmesi için üzerine bin 640 TL daha eklenmesi gerektiği anlamına geliyor!

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Raporda, enflasyonun 2 ayda emek gelirlerine faturasının en az 101 milyar 198 milyon TL olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi (DİSK-AR)  tarafından aylık olarak hazırlanan “Ücret Kayıpları İzleme Raporu” bugün yayımlandı. Bu yılın ilk 2 ayında yaşanan birikimli kayıpların ele alındığı rapora ilişkin yapılan açıklamada, “Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor.” denildi.

Rapordaki bazı veriler şöyle;

- Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler emek gelirlerini eritmeye devam ediyor
- 2025’in ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine iki aylık faturası en az 101 milyar 198 milyon TL!
- Asgari ücret ilk iki ayda enflasyon karşısında 1.640 TL eridi.
- Asgari ücretin 1,5 katı düzeyinde ücretin 4’te 1’i daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti.
- Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın Ocak-Şubat 2025 enflasyon kaybı 4.399 TL.
- Asgari ücretin Ocak-Şubat 2025’teki kesinti ve enflasyon kaybı 5.541 TL
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