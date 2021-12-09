Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı /09 Aralık 2021 11:03

Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.
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