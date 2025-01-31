Asgari ücret ve emekli maaşını öven Bakan Şimşek'in hesabı çileden çıkarttı





ENERJİ DESTEKLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ





ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur maaşlarıyla ilgili olarak Şimşek, "En düşük memur maaşı neredeyse 44 bin TL'ye yükseldi. Dolar bazında ise 238 dolardan 1220 doların üstüne çıktı, yani 5 kat arttı." tasarruf kullanıldı. Emekli maaşı konusuna da değinerek, "66 TL'den 14 bin 500 TL'ye çıktı. Dolar bazında ise 40 dolardan 400 doların üzerine yükseldi." dedi.









İHRACAT VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak, devlet tarafından gönderilen doğal gaz ve elektrik sübvansiyonlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.Bakan Şimşek, enerji yatırımlarının önemini vurgulayarak, "2024 yılı sonu itibarla hanelerin tükettiği 100 TL'lik elektrik faturasının 60 TL'sini hazinesini karşılıyor. Doğal gaz ise ona 100 TL'lik fatura için devlete 63 TL destek veriyor." tasarruf kullanıldı. Şubat ayında yüksek gelir gruplarına yönelik sübvansiyonların kaldırılacağını belirten Şimşek, ihtiyaç sahibinina yönelik enerji desteklerinin süreceğini vurgularken, "2019'dan bu yana 4,1 milyon haneye toplam 61,5 milyar TL enerji desteği kesildi." dedi.Asgari ücretlerindeki artışın arttığını çizen Bakan Şimşek, "AK Parti hükümetlerinden önce net asgari ücret 184 TL idi, bugün 22 bin TL'nin üzerine çıktı. Enflasyondan arındırıldığında asgari ücret yüzde 293 oranında arttı. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeye devam ediyor." dedi.Kadınların istihdamının hayata geçirilmesine destek veren Bakan Şimşek, doğum ve süt izinlerinin 16 haftaya çıkarıldığını, kadınlara SGK prim desteği sağlandığını ve kadınlara girişimcilere teşvik verildiğini belirtti. Bunun yanı sıra, "Evde üretilen ürünler vergi dışı tutuldu, kadın kooperatifleri kurumlarının vergisinden muaf tutuldu." dedi.Bakan Şimşek, Esnaf kredilerinin yüzde 50'si Hazine tarafından karşılanıyor ve bu yıl bütçeden 60 milyar TL kaynak ayrıldı." tasarruf kullanıldı.Bakan Şimşek, ihracatçılara sağlanan kredi desteklerine de değindi ve "2023 yılında 580 milyar TL'lik kredi desteği ve kredi maliyetleri piyasa faizinin çok altında tutuldu. Geçen haftaki ihracatçı kredilerinin faiz oranı yüzde 28'e düştü." dedi.Türkiye ekonomisinin küresel arenadaki yeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, "Türkiye ekonomisinin 2024 yılı sonu itibarıyla dünyanın 17. büyük ekonomi olması bekleniyor. Dünyadan bir pay 1.1'e çıktı. Cumhurbaşkanımızın ülkelerinde ekonomide başarının başlaması. Hayat pahalılığı gibi gelişmeler var, ancak çözülmek için içeriği bir program olarak belirleriz." dedi.