Asgari ücret yarın belli oluyor

Açıklanacak rakam pandemi ile birlikte derinleşen yoksulluğa çare olabilecek mi bilinmez ama sendikalardan da asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair öneriler gelmeye devam ediyor.







Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek üç bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini açıkladı.





Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:





"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili üç bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü üç bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na üç bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."





Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı ortak açıklamada





"Asgari Ücret Tespit Komisyonunca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu'nca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır” demişti.