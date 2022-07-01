Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret zammı daha açıklanmadı ama açıklanırsa bugün yürürlüğe girecek /01 Temmuz 2022 08:27

Asgari ücret zammı daha açıklanmadı ama açıklanırsa bugün yürürlüğe girecek

Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle, asgari ücrete yapılacak ara zam temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.

Böylece asgari ücrete yapılacak ara zammın bugün itibarıyla yürürlüğe girmesinin önü açılmış oldu.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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