Asgari ücret zammından sonraki ilk anket Saray'ı karıştırdı

"ZAM YETERSİZ"





OYA DÖNÜŞMÜYOR





MİLLET İTTİFAKI ÖNDE





ERDOĞAN KAYBEDİYOR





"İNANÇ KALMADI"





Cumhuriyet'ingöre, Bupar Araştırma Şirketi, son anket çalışmasında yurttaşa asgari ücrete yapılan ara zammı sordu. Bupar’ın Cumhuriyet’e özel yaptığı anket kapsamında 13 ilde 1532 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Ankette katılımcılara asgari ücret zammından haberdar olup olmadıkları soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 89.7’si “Evet” derken yüzde 10.3’ü “Hayır” dedi.Araştırmada, “Sizce, neden asgari ücrete altı ay erken zam yapıldı” sorusuna gelen yanıtlar dikkat çekti. Buna göre yurttaşların yüzde 50.4’ü asgari ücrete yapılan ara zam için “Siyasi oy kaygısıyla. Seçim geliyor. Oy kaybetmemek için” değerlendirmesi yaptı. Yurttaşların yüzde 47.8’i “Hayat pahalılığından. Vatandaş geçinemez oldu” yanıtını verirken yüzde 1.8’i ise fikir belirtmedi.Yurttaşlara, 5 bin 500 TL’ye yükseltilen asgari ücretin yeterli olup olmadığı sorusu da yöneltildi. Gelen yanıtlara göre yüzde 81.7’lik kesim, zammı yetersiz bulurken katılımcıların yalnızca yüzde 18.3’ü zammın yeterli olduğunu söyledi.“Asgari ücretle vatandaş geçinebilir mi” sorusuna ankete katılanların yüzde 95.7’si “Hayır” derken yalnızca 4.3’ü “Evet” dedi. “Asgari ücret zammı hayat pahalılığını artıracak mı” sorusuna gelen yanıtlar ise şöyle oldu: Yüzde 75.3 “Evet”, yüzde 14.1 “Hayır”, yüzde 10.6 “Fikrim yok.”Ankette yer alan “Verilen zamlar vatandaşta yıl sonuna kadar bir rahatlama sağlar mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 76.2’si “Hayır”, yüzde 17.8’i “Evet” derken yüzde 6’sı fikrinin olmadığını söyledi. Ankete göre siyasi olarak görülen zam kararının AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranlarına etki etmeyeceği ortaya çıktı. “Asgari ücrete yapılan bu zam Cumhur İttifakı partilerine oy artışı sağlar mı” sorusuna katılımcıların yüzde 74.6’sı “Hayır” derken yüzde 19.5’i “Evet”, yüzde 5.9’u da “Fikrim yok” yanıtını verdi.Ankette son olarak “Bugün milletvekilliği seçimi yapılacak olsa hangi ittifak daha fazla oy alır? Daha fazla milletvekili çıkarır” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 56.7’si “Millet İttifakı”, yüzde 38.8’i “Cumhur İttifakı”, yüzde 4.5 de “Bilmiyorum, fikrim yok” yanıtını verdi.Ankette yurttaşlara, “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan ile beğendiğiniz, hakkında olumsuz kanaatiniz olmayan birisi yarışsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 56.7’si “Diğer aday” yanıtını verdi. Yüzde 23.5’lik bir kesim “Her koşulda Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririm” dedi. Katılımcıların yüzde 19.8’i ise soruyu, “Fikrim yok” şeklinde yanıtladı.Bupar Araştırma Şirketi Başkanı Erkan Akaltun, anket sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Zammın, mevcut ücretle geçinmek imkânsız olduğu için yapıldığı muhakkaktır. Ancak vatandaşların yarısı bu kararın seçim ve oy kaygısı ile yapıldığını söylemiştir. Sabit gelirli vatandaşlar hızla fakirleşmektedir. Bu algı siyasi iktidarın ekonomi yönetimine olan inançsızlığından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden zammın Cumhur İttifakı’na oy artışı sağlaması mümkün değildir.”