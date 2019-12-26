Asgari ücrete bir tepki de MHP'li vekilden geldi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretin bekleneni karşılamadığını ifade etti.





2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu.





Asgari ücretin belli olmasının ardından MHP’den tepki geldi.





MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgarî ücret 2324 TL olarak ilan edildi. Bu ücret hiçbir şekilde bekleneni karşılamaz.İşçiler jest beklemekteler, dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli desteği verir ve asgari ücretli hakkını alır" ifadelerini kullandı.



