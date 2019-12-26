Samanyolu Haber /Politika / Asgari ücrete bir tepki de MHP'li vekilden geldi /26 Aralık 2019 21:36

Asgari ücrete bir tepki de MHP'li vekilden geldi

Asgari ücretin 2020 yılında ne kadar olacağı açıklandıktan sonra yeni rakama bir tepki de MHP'li vekilden geldi.

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretin bekleneni karşılamadığını ifade etti.

2020 yılında asgari ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL oldu.

Asgari ücretin belli olmasının ardından MHP’den tepki geldi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "Asgarî ücret 2324 TL olarak ilan edildi. Bu ücret hiçbir şekilde bekleneni karşılamaz.İşçiler jest beklemekteler, dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli desteği verir ve asgari ücretli hakkını alır" ifadelerini kullandı.


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