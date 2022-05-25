Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? /25 Mayıs 2022 19:53

Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete yapılan zammın enflasyon karşısında erimesi sonrasında maaşlara yeni bir zam gelip gelmeyeceği konusu tartışılmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Yükselen enflasyon karşısında erimeye devam eden asgari ücrete yıl ortasında ek bir zam yapılması gündemde.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de söz konusu durumla ilgili olarak ""İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Enflasyonun yüzde 69.97'ye dayanmasının ardından akaryakıttan gıdaya kadar birçok sektörde fiyatlar artmaya devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ise konuya ilişkin NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Öte yandan yüksek enflasyonla mücadelelerine devam edeceklerini belirten Kandemir, "Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda iyileşme olacak" dedi.

Asgari ücrette ara zamla alakalı olarak "Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa o problem bizim problemimiz" dedi ve şöyle devam etti:

"İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Sonraki Haber >>

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:56:26