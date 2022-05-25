Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Yükselen enflasyon karşısında erimeye devam eden asgari ücrete yıl ortasında ek bir zam yapılması gündemde.





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir de söz konusu durumla ilgili olarak ""İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Enflasyonun yüzde 69.97'ye dayanmasının ardından akaryakıttan gıdaya kadar birçok sektörde fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun yüzde 69.97'ye dayanmasının ardından akaryakıttan gıdaya kadar birçok sektörde fiyatlar artmaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ise konuya ilişkin NTV yayınında açıklamalarda bulundu.Öte yandan yüksek enflasyonla mücadelelerine devam edeceklerini belirten Kandemir, "Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda iyileşme olacak" dedi.Asgari ücrette ara zamla alakalı olarak "Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa o problem bizim problemimiz" dedi ve şöyle devam etti:"İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar"