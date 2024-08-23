Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte çok konuşulan 'orta yol formülü'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre asgari ücrete gelmesi beklenen zammın oranına ilişkin tahminler ise piyasa verilerine odaklanıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 14 açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Memur ve emekli maaşları için ücret düzenlemeleri hedeflenen enflasyona göre yapılacak" dedi.





Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca çalışanın tek düşündüğü şey asgari ücrete yapılacak zam oranın ne olacağı... Yılda iki kez yapılan zam da sadece ocak ayında yapılmaya başlanınca beklentiler iyice yükseldi. Bu nedenle asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedeflenen enflasyona göre mi yapılacağı merak konusu.Tüm bunlar doğrultusunda zam senaryolarında öne çıkanlardan biri de gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalamasının alınması oldu. Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik yıl sonu enflasyon tahmini ile yüzde 14'lük 2025 için hedeflenen enflasyon tahmininin ortalaması alınınca ortaya yüzde 26'lık bir zam oranı çıkıyor.Show Haber'de yer alan iddiaya göre son günlerde asgari ücretli için işte bu 'orta yol formülü' konuşuluyor. Öte yandan yıl sonu yaklaştıkça farklı senaryoların da konuşulması bekleniyor.