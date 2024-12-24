Asgari ücrete siyasilerden tepki yağıyor





ÖZEL: İŞÇİ SINIFINI GÜCÜNÜ KULLANMAYA DAVET EDİYORUM





TUNCER BAKIRHAN: AÇLIK VE YOKSULLUĞUN MÜJDESİ

Asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Siyasilerden ilk tepki CHP lideri Özgür Özel'den geldi.Siyasilere tepki gecikmedi. İlk tepki CHP lideri Özgür Özel'den geldi.CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."DEVA Partisi lideri Ali Babacan da asgari ücrete tepki gösterdi. Babacan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz."Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı:"Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın “çok bile” olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, “Mazlumun ahı, indirir Şah’ı” diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından şu açıklamayla tepki gösterdi:"TÜRK-İŞ’in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür."DEM Parti Eş Genel başkanları da tepki gösterdi. Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan şu ifadeleri kullandı:"Asgari ücret sefaletin ve açlığın ücretidir!Asgari ücret 22.104 TL miktarında “millete hayırlı olsun” denilerek açıklandı…Bu işte bir hayır yok! Bu ücrette halk yok. İşçiler yok.Yoksulluk sınırı 70 bin TL üzeri iken bu asgari ücret sefalet ücretidir.Hani halkı enflasyona yedirmeyecektiniz? Bir gün olsun bir sözünüzde duramaz mısınız?Yıllar önce, bir konuşmasında "Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla simidi bile çok görüyor" diyen Erdoğan'a bugünkü Erdoğan çıkıp cevap versin. Zira kiraya bile yetmeyen asgari ücret belirlenmiştir."Tuncer Bakırhan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Açıklanan asgari ücret, 2025 yılına girmeden gelen açlık, yoksulluk müjdesidir. AKP iktidarı bir kez daha emekçi düşmanlığını ve yaşamla-toplumla arasında tek bir bağ kalmadığını göstermiştir.Kiraların 20 bin TL üstü olduğu, yoksulluk sınırının 70 bin TL’yi aştığı, vergilere yüzde 43,93 zam yapıldığı bu düzende milyonlarca asgari ücretli için belirlenen bu ücret; iktidarın halka dayattığı yoksulluk ve açlık ısrarının en net mesajıdır.Halkın çiğneyecek kelimesi kalmadı, ödeyecek kirası, pazara uğrayacak mecali kalmadı. Bu ücret halkı göz göre göre sefalete kabul ettirme girişimidir. Savaşa, ranta geçit ücretidir.Belirlenen asgari ücreti reddediyoruz. Milyonlarca asgari ücretli ve emeğin-yaşamın yanında olan herkesle birlikte bu asgari ücrete karşı insan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz."Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"Ehliyete, pasaporta, MTV’ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam! Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı!"İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:"Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!"Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye’de altyapı yatırımları yapacak diyor, Ali Yerlikaya ise Suriyelilere ev yapacağız diyor. Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek."İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 'öneri' sundu."Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."Yavaş, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz."