Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücrete tekrar zam geliyor /31 Temmuz 2022 22:03

Asgari ücrete tekrar zam geliyor

Son olarak Haziran ayı sonunda artırılan ve net 5 bin 500 TL'ye çıkan asgari ücret için yıl sonunda tekrar bir artış olacağı açıklandı.

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Yüksek enflasyon karşısında eriyen asgari ücrete son olarak geçtiğimiz Haziran ayı sonunda yeni bir zam daha yapılmış ve net rakam 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı.

Ancak artan fiyatlar karşısında bu rakam da yetersiz bir durumda bulunuyor.

Bu konuda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise asgari ücrete yıl sonunda bir zam daha yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi.
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