Asgari ücrete tekrar zam geliyor

Yüksek enflasyon karşısında eriyen asgari ücrete son olarak geçtiğimiz Haziran ayı sonunda yeni bir zam daha yapılmış ve net rakam 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı.





Ancak artan fiyatlar karşısında bu rakam da yetersiz bir durumda bulunuyor.





Bu konuda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise asgari ücrete yıl sonunda bir zam daha yapılacağını açıkladı.





