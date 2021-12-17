Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücrete zam yalanını Bilal'e anlatır gibi anlattı /17 Aralık 2021 12:04

Asgari ücrete zam yalanını Bilal'e anlatır gibi anlattı

Soayal medya'da dolaşmaya başlayan minik bir exel tablosu, Asgfari ücrete zam haberlerinin kocaman bir yalandan ibaret olduğunu ortaya koydu.

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SAMANYOLUHABER - ATİNA

İlk çıkış noktaası belli olmayan ama kısa sürede viral olan exel tablosunda, asgari ücret dolarla, euroyla değil, çok temel bir şeyle kıyaslanmış. O da ekmek.

2021 asgari ücreti açıklandığında 1 ekmek 1,25 tl idi ve bir asgari ücretle tam 2250 ekmek alınabiliyordu.

2021 asgari ücretinin açıklandığı şu günlerde 1 ekmek ortalama 3 lira ve %50 zam yapıldığı süslü cümlelerle reklam edilen 4250 liralık asgari ücretle sadece 1417 ekmek alınabiliyor. (bazı illerde ekmek fırınlarda 3,5 liraya satılıyor)

Yani asgari ücretle köle gibi çalıştırılan garibanların cebinden her ay 843,5 ekmek ÇALINMIŞ durumda,



Tabii saraylarda yaşayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-5 yerden ballı maaş alan Propaganda Bakanı Fahrettin Altun ve onun gibiler, Dolarla maaş alan saray danışmanları ve bürokratlar, Dolar ve Euro ile ihale alan yandaş müeahhitler, PUDRA ŞEKERİ çekerek ihale kovalayan AKP'liler bu küçük hesaplardan etkilenmeyecek. Olan yine garibana olacak.
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