Asgari ücretli, emekli ve memur derin bir of çekecek: Sadece maaş zammı bile 62 bin TL

Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları yetersiz kaldı. Asgari ücrete zam yüzde 30 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 15,75 oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54’lük artış aldı. En düşük emekli maaşı içinse yüzde 20’lik zamma bile sıcak bakmayan Ankara ‘15 bin TL olsun mu olmasın mı?’ diye halâ düşünüyor!





FATİH KARAHAN’IN MAAŞINA 62 BİN LİRALIK ZAM

Sözcü'de Erdoğan Süzer'in haberine göre, enflasyon hedeflerini tutturmak için asgari ücrette yüzde 25-30 civarında zam yapılması konusunda görüş bildiren Merkez Bankası’nda Başkan Karahan’ın aldığı maaş da ortaya çıktı. Bu yılın ilk 6 ayı için memurlarla birlikte yüzde 11,54 zam alan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı 542 bin TL dolaylarından yaklaşık 604 bin liralara yükseldi.





YARDIMCILARINA DA 500 BİN LİRANIN ÜZERİNDE AYLIK

Başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın 454 bin lira olan maaşları da yaklaşık 52’şer bin lira artarak yaklaşık 506 bin lira oldu.





İŞTE SGK VE TÜİK BAŞKANLARININ YENİ ZAMLI MAAŞLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Başkanı Raci Kaya’nın maaşı da 15 bin lira artarak 140 bin liraya çıktı.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın maaşı da yaklaşık 10 bin lira artarak 93 bin liraya yükseldi.





TEMMUZ’DA DA ZAM ALACAKLAR

Merkez Bankası Başkanı Karahan ve başkan yardımcıları ile SGK ve TÜİK başkanlarının bu maaşlarına önümüzdeki temmuz ayında enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında ilave bir zam daha yapılacak.