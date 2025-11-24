Asgari ücretli kara kara düşünüyor: Kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı!

Kasım ayının son haftasına girilirken asgari ücret zammı yeniden milyonlarca çalışanın öncelikli gündemine yerleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını açıkladı.





Bakan Işıkhan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.”





Halihazırda net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 seviyesinin ne olacağı merakla bekleniyor.





KULİSLERDE HANGİ ZAM ORANLARI KONUŞULUYOR?

Asgari ücret zammıyla ilgili kulislerde en çok dile getirilen noktalardan biri, hükümetin geçen yıl izlediği modele benzer bir yol haritası izleyebileceği yönünde.





“GERÇEKLEŞEN DEĞİL, HEDEFLENEN ENFLASYON” VURGUSU

Geçtiğimiz yıl komisyon, mevcut yılın gerçekleşen enflasyonu yerine bir sonraki yılın hedeflenen enflasyonunu esas almıştı. 2024’te enflasyon yüzde 44 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı.





Ekonomi çevreleri, bu yıl da benzer şekilde sıkı para politikası doğrultusunda hedef enflasyonun dikkate alınabileceğini aktarıyor.





REFAH PAYI İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sabah gazetesinin haberine göre geçmiş yıllarda olduğu gibi hükümetin %5–10 arasında refah payı ekleyebileceği belirtiliyor. Bu senaryoda öne çıkan zam oranları ise %20 ile %25 bandında.





MASADAKİ YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Kulislerde konuşulan oranlar dikkate alındığında ortaya çıkan rakamlar şöyle:





%20 zam olursa:





Net: 26.584 TL





Brüt: 31.206 TL





%25 zam olursa:





Net: 27.630 TL





Brüt: 32.506 TL





Bu hesaplamalar resmi değil; komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kesinleşecek.





ASGARİ ÜCRET HANGİ KALEMLERİ BELİRLİYOR?

Asgari ücret yalnızca çalışanların maaşını değil, birçok sosyal ve finansal düzenlemeyi doğrudan etkiliyor.





Asgari ücretin etkilediği başlıca alanlar:





-Kıdem tazminatı tavanı





-SGK idari para cezaları





-Engelli çalışan destekleri





-Doğum ve askerlik borçlanması tutarları





-Hizmet borçlanmaları





-SGK teşvik limitleri





-Burs ve sosyal yardım kriterleri





Bu nedenle yeni asgari ücret, milyonlarca kişi için yalnızca maaş zammı değil; geniş bir ekonomik alanı ilgilendiren kritik bir gösterge niteliğinde.





GÖZLER ARALIK AYINDAKİ KRİTİK TOPLANTIDA

Aralık ayının ilk haftasında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, 2025’in en önemli ekonomik kararlarından birine imza atacak.





Çalışanların alım gücünü koruyacak, işverenin üretim ve istihdam kapasitesini destekleyecek “denge noktası”nın nasıl belirleneceği merakla bekleniyor.







