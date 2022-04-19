Asgari ücretliye, EYT'liye Emekliye müjde yok

Emekliler için Ramazan Bayramı’nda ödenmesi planlanan ikramiyenin miktarı belli oldu.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İkramiyeler 28-29 Nisan’da ödenecek.





CHP geçtiğimiz hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4 bin 253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerilmişti.





Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece yüzde 10 arttığına vurgu yapan DİSK-AR ise emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı.





NTV’de soruları cevaplandıran Bilgin, “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz” dedi.





3600 ek göstergede yasal düzenlemenin bu yıl Meclis’e geleceğini söyleyen Bilgin, “Bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar diye düşünüyorum” diye konuştu.





Bilgin şu anda gündemlerinde emeklilerde yaşa takılanlara (EYT) ilişkin bir çalışma olmadığını da ifade etti.