Asgari ücretliye vergi darbesi: Maaşlardan 79 lira kesinti yapılacak





Türk lirasının değerinde yaşanan düşüş de vatandaşın geçimini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Yüksek gıda fiyatları, üst üste elektriğe, doğalgaza gelen zamlar da vatandaşı daha da zor bir durumda bırakıyor. Bu tabloda asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlara bu kez vergi darbesi geldi.





Birgün’ün haberine göre asgari ücretlinin net aylık ücreti, eylül ayından itibaren vergi dilimi nedeniyle 79 lira azalarak, 2.020,91 liradan 1.942,32 liraya düştü. Yıl boyunca eline 21.543,53 lira ücret geçen asgari ücretli, bu ücretin yaklaşık yüzde 42,5’ini vergi ve fon olarak ödüyor.





Bu yılın başında 2.558,40 lira brüt olarak açıklanan asgari ücretin neti 1.829,03 lira. Bu tutara 191,88 lira AGİ (Asgari geçim ücreti) dahil edildiğinde 2.020,91 lira net ücrete ulaşılıyor.





Devlet geçmiş yıllarda asgari ücretlinin bu kaybını AGİ yoluyla karşılıyordu. Asgari ücretli bu yıl da kaybının karşılanmasını bekliyor.





Asgari ücretli bir çalışan devlete her ay; 358, 18 TL SGK primi, 25,58 TL işsizlik sigortası primi, 326,20 TL gelir vergisi, 19,42 lira damga vergisi olmak üzere toplam 729,38 TL vergi ve fon ödüyor. Bu tutar, yıl boyunca 9.157,3 liraya ulaşıyor. Yıl boyunca eline 21.543,53 lira ücret geçen asgari ücretli, bu ücretin yaklaşık yüzde 42,5’ini vergi ve fon olarak ödüyor.