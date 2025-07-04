Asgari ücretliye zam yok ama... Erdoğan 55 bin, Şimşek 51 bin lira zam alacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 aylık enflasyonu yüzde 16.67’de kaldı. Bu enflasyonla temmuzdan itibaren memur ve memur emeklilerine yüzde 15.57, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yüzde 16.67 oranındaki zam kesinleşti. Yeni zamla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aylık geliri 55 bin 479 lira, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aylık geliri 51 bin 821 lira artacak. Asgari ücretlinin maaşına ise zam yapılmayacak.





En Düşük Memur Maaşı 49 Bini Geçti

Memur ve memur emeklilerinin yüzde 15.57’lik zammının yüzde 10.07’si enflasyon farkından, yüzde 5’i toplu sözleşme zammından oluşuyor. Bu zamla birlikte 42 bin 882 lira alan en düşük memurun maaşı (bekar, sendikalı) temmuz itibariyla 6 bin 677 TL zamla 49 bin 558 liraya çıktı. En düşük memur emeklisinin aylığı da 3 bin 47 lira artışla 22 bin 617 lira yükseldi, asgari ücreti geçti.





Emekliye 2 Bin 412 Liralık Zam

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yapılacak yüzde 16.67 zamla halen 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı 2 bin 412 lira artacak ve 16 bin 881 liraya çıkacak. Bu zammı yapmak için yeniden kanun çıkarılacak. Yeni zamla birlikte aylığı 18 bin 946 lira ve üzerinde olup asgari ücretin altında kalan tüm emekliler asgari ücreti geçmiş oldu.





Asgari Ücretliye Zam Yok

En düşük işçi emeklisinin dul eşinin aylığı 12 bin 542 lira, yetim evladının aylığı 4 bin 180 lira oldu. Milletvekillerinin dul eşi 111 bin 841 lira, yetim evladı 37 bin 281 lira aylık alacak. Asgari ücret zammı komisyonla belirlendiği için bu zamlardan asgari ücretliye kuruş bile düşmedi.





Erdoğan’ın Maaşı 411 Bin Liraya Çıktı

BU yıl yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı maaşı, ‘TBMM Başkanı maaşının yüzde 5 fazlasına’ endekslenerek otomatik zamma dahil edilmişti. Yeni zamla Erdoğan’ın maaşı 252 bin 227 liraya, emekli vekil aylığı da 149 bin 121 liraya çıktı. Böylece Erdoğan’ın toplam aylık geliri 55 bin 479 lira artarak 411 bin 800 lira oldu. Yeni zamla bakan maaşı 235 bin 527, milletvekili maaşı 229 bin 676, milletvekili emeklisi aylığı 149 bin, emekli aylığı da alan vekillerin geliri de 379 bin TL oldu.