Asgari ücrette gözler dördüncü toplantıda

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor.



Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yaptı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder" dedi.



TÜRK-İŞ’in talebi 29 bin 583 olmuştu. Genel Başkan Ergün Atalay, "Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.



ASGARİ ÜCRETTE KONUŞULAN SON RAKAM NE?



Yapılacak muhtemel zamlara göre 2025 asgari ücreti nasıl şekillenecek? İşte yüzde 32,5'ten yüzde 50'ye zam senaryolarına göre asgari ücretin ulaşacağı seviye...



* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira



* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira



* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira



* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelere son anda müdahale ederek işçi lehine artış yapılmasını sağlayabileceğini söyleyen SGK Uzman İsa Karakaş, Ankara'dan edindiği kulis bilgileri aktarmıştı. Karakaş, "Ankara’dan edindiğimiz kulis bilgilerine göre, Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girerek asgari ücreti 23.500 TL’ye çıkarabilir. Bu, işçileri memnun edebilecek ve dengeyi sağlayabilecek bir adım olabilir" ifadelerini kullanmıştı.



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.

