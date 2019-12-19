Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücrette kritik görüşme /19 Aralık 2019 21:01

Asgari ücrette kritik görüşme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretle ilgili 3 konfederasyonun belirlediği rakamı yarın kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını söyledi.

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Arslan, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, bölgedeki sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Mardin’de toplu iş sözleşmelerinde büyük oranda hak sahibi olduklarını dile getiren Arslan, “Hem Mardin Büyükşehir Belediyesi hem Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MARSU) toplu sözleşme için gerekli sayıyı yakaladık. Sözleşme görüşmeleri yapmamız gerekirken yetki tespitimize itiraz edildi ama büyük bir fark var. İnşallah oralarda da toplu sözleşmemizi yapacağız” diye konuştu.

“KAMUOYUYLA PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ”

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere, 3 işçi konfederasyonu (Türk-İş, Hak-İş, DİSK) temsilcileri olarak yarın bir açıklama yapacaklarını dile getiren Arslan, “Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili birlikte çalışalım düşüncesiyle açıklama yapmamıştık. Bugün Türk-İş Başkanı ile görüştük. Olağanüstü bir şey olmazsa yarın bu ortak açıklamayla 3 konfederasyonun belirlediği rakamı kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz” dedi.
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