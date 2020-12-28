Asgari ücrette zamma rağmen Türk işçi, Bulgar işçisini geçemedi!

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2021 yılı için asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş net olarak ise 2 bin 825 TL 90 kuruş uygulanması kararlaştırıldı. Avrupa ülkelerinde asgari ücretin ne kadar olduğu merak ediliyor. Avrupa'da güncel asgari ücret rakamları nasıl?





EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET LÜKSEMBURG'DA!

Avrupa'da Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi bazı ülkeler asgari ücret uygulaması yapmıyor. Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde ise asgari ücret her yılbaşından itibaren enflasyona göre otomatik olarak güncelleniyor. Almanya'da asgari ücret Ocak ayından itibaren saatlik 9.35'ten 9.50 Euro'ya yükseleceği belirtiliyor.





AB ülkelerinin tamamında asgari ücret rakamları henüz açıklanmış değil. Güncel olarak Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) derlenen verileri göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülkenin Lüksemburg olduğu görülüyor. Lüksemburg'da brüt asgari ücret 2 bin 142 Euro, ikinci sırada ise bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.









TÜRKİYE AVRUPA'DA SONDAN İKİNCİ!

Verilere göre en düşük asgari ücret 213 euro ile Arnavutluk’ta bulunuyor. Türkiye'de 2020 asgari üceti Euro bazında 256 €, yani 2 bin 324 TL. Bugün yapılan asgari ücret zammıyla 2021 yılında asgari ücret 311 Euro olacak. Asgari ücretteki 500 TL'lik artışa rağmen Türkiye, 312 euro asgari ücret uygulanan Bulgaristan'ı geçemedi. Sondan ikinci olan Türkiye'yi Bulgaristan'dan sonra 331 euro ile Karadağ, 343 euro ile Sırbistan takip ediyor.





Eurostat verilerine göre Avrupa'da asgari ücret rakamları şu şekilde:





Lüksemburg 2 bin 142 €

İrlanda bin 656 €

Hollanda bin 636 €

İngiltere bin 599 €

Belçika bin 594 €

Almanya bin 584 €

Fransa bin 539 €

İspanya bin 50 €

Slovenya 941 €

Malta 777 €

Yunanistan 758 €

Portekiz 741 €

Litvanya 642 €

Estonya 584 €

Polonya 580 €

Slovakya 580 €

Çekya 579 €

Hırvatistan 546 €

Macaristan 487 €

Romanya 466 €

Letonya 430 €

Sırbistan 343 €

Karadağ 331 €

Bulgaristan 312 €

Türkiye 311 €

Arnavutluk 213 €