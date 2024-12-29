Asgari ücretten sonra yapılan ilk anket açıklandı: Hangi parti birinci oldu?

Yerel seçimin damgasını vurduğu 2024 yılı biterken, yılın son anketi Yılın son kamuoyu Murat Karan’ın başkanlığını yaptığı AREA Araştırma'dan geldi.





Asgari ücretin açıklandığı 24 Aralık’tan sonra yapılan araştırma için 26 ilde ve 87 ilçede toplam 2 bin 24 kişiyle görüşüldü.





KARARSIZLAR DAĞITILMADAN

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre "Bugün bir seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önceki durum" şöyle:





AKP: Yüzde 23.8





CHP: Yüzde 21.





MHP: Yüzde 8





DEM Parti: Yüzde 6.8





İYİ Parti: Yüzde 5.6





Zafer Partisi: Yüzde 3.6





YRP: Yüzde 3, TİP 1.7





Anahtar Parti: Yüzde 1.7,





DEVA yüzde 1.4,





Diğer : yüzde 2.3.





Kararsız: Yüzde 20.7,





KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA





AKP’nin yüzde 30 ile ilk sırada yer aldığı, ardından CHP’nin yüzde 27.1 ile ikinci ve MHP’nin yüzde 10.1 ile üçüncü parti olduğu görülüyor.





DEM Parti yüzde 8.6 ve İYİ Parti yüzde 7.1 ile yüzde 7 ülke barajını geçiyor.

SİYASETÇİLERLE İLGİLİ KANAAT





Mansur Yavaş yüzde 60.5, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46.7, Tayyip Erdoğan yüzde 41.8’le ilk üç sırayı paylaşıyor.