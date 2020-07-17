Samanyolu Haber /Gündem / Aşı araştırmasında son durum: Oxford Üniversitesi gönüllülere Covid-19 bulaştıracak /17 Temmuz 2020 08:54

Aşı araştırmasında son durum: Oxford Üniversitesi gönüllülere Covid-19 bulaştıracak

Oxford Üniversitesi aşı için gönüllülere bilinçli olarak Covid-19 bulaştıran deneye hazırlanıyor

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Oxford Üniversitesi'nden ekiplerin üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için gönüllülerin bilinçli bir şekilde virüse maruz kalmasından oluşan deneme sürecinin başlaması bekleniyor. Covid-19 hastalığına bilinen kesin bir tedavi olmadığı için gönüllülere virüs bulaştırmak tartışmalara neden oldu.
 
The Guardian'da yer alan habere göre, aşı çalışmalarında rutin bir deneme süreci olan sağlıklı insanlara patojen verilmesi yöntemi Covid-19 aşısı aranırken soru işaretlerine neden oldu. Covid-19 hastalığında kesin yararlı olduğu bilinen bir tedavi yöntemi olmadığı için gönüllüler ağır hasta olduğu durumda ne yapılacağı konusunda tartışmalar başladı. 

İnsan deneme testlerinde gönüllüler laboratuvar kontrollü ortamlarda virüse maruz bırakılıyor. 

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı aşı çalışmalarının ilk aşamasında Britanya'da bin gönüllü yer aldı. Aşı çalışmasının üçüncü aşaması olan daha geniş çaplı deneme için Brezilya, Güney Afrika, ABD ve Britanya'da onbinlerce insan sıraya alındı. 

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Adrian Hil, "Bu yılın sonunda gönüllü insan denemelerini yapmayı umuyoruz. Bu üçüncü fazla paralel olarak da gerçekleşebilir. İki yöntem birbirini tamamlıyor" 
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