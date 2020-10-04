‘Aşı bulunsa dahi normal hayata dönüş çok zor'

Komisyonun üyesi Klaus Überla, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, aşının tescil edilmesinin ardından ilk aşamada sadece birkaç milyon doz aşı üretilebileceğine dikkat çekerek, "Uzmanlar arasında şu anda telaffuz edilen sayı beş milyon doz" dedi.







Komisyonun bir diğer üyesi Fred Zepp de aşı yapılan kişilerde bir dozdan fazla aşıya gereksinim duyulduğunu söyledi. Zepp, Alman halkının tümünün aşılanması için 160 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulacağını belirtti.





Uzmanlara göre, maske ve sosyal mesafe gibi Covid-19 önlemlerinin kaldırılması için yeterli sayıda kişinin aşılanması aylar alabilir. Komisyonun başkanı Thomas Mertens, sürü bağışıklığı etkisinin sağlanması için Alman halkının en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğine dikkat çekerek, bunun aylar sürebileceğini belirtti.





Komisyon üyesi Pediatrist Martin Terhardt'a göre, bu süre en az sekiz ay olsa da normal hayata dönüş 1,5-2 yıldan önce mümkün değil.





Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 33 bine yükseldi. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke de 7 milyon 382 bin 944 vaka ile ABD. Onu sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Rusya izliyor.