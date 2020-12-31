Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) eski Avrupa Direktörü Dr. Serdar Savaş, Sinovac’ın ürettiği CoronaVac'ın üçüncü faz testlerinin tamamlanmadığını vurguladı.





Sağlık Bakanlığı’nın Çinli şirket Sinovac’tan aldığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına dair ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmede bulundu.





"EN SAHTEKÂRINI NEREDEN BULDUK?"





Savaş, “Dünyada çok az ülke Sinovac’tan aşı almak için iletişime geçti. Sinovac dünyada aşı üreten 100 firma arasında rüşvetle aşı ruhsatı aldığı mahkeme kararıyla tescil edilen tek firma. Beni en çok meraklandıran bütün dünyada sahtekarlığı tescil edilen tek firmayı nasıl bulduk?" sorusunu yöneltti.





"Bir aşı geliştirmişler, o aşıya ruhsat almak için rüşvet vermişler." diyen Savaş, "Bu aşının içinde de ne tür sahtekârlıklar yaptıklarını bilmiyoruz. Bu aşıda temiz firmalar varken, en sahtekârını nereden bulduk merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.





Dr. Serdar Savaş, Çinli Sinovac’ın rüşvet vererek onay alan tek aşı şirketi olduğunu iddia etti.





"SAĞLIK BAKANLIĞI APAR TOPAR SONUÇLARI AÇIKLADI"







Sağlık Bakanlığı'nın üçüncü faz çalışmalarını merdiven altında başlattığını belirten Savaş, şöyle devam etti: "Bu çalışmaların esası şudur: Belirli bir sayıya ulaşmadan bu sonuç açıklanmaz. Ancak bizimkiler her 500 kişide bir sonuç açıkladı. 40 vak'aya varmadan açıklanmaması gereken sonuçları 27 vak'ada apar-topar açıklayarak, ‘Bu aşılar yüzde 90 güvenli’ dediler."





Savaş'a göre Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde aşının koruyucu olduğunu gösteren veri yok.





"60 YAŞ ÜSTÜNDE DENENMEDİ"





Savaş, Sinovac’ın açıklaması gereken sonuçları Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması karşısında Çin aşısından buz gibi soğuduğunu kaydetti.





Ggelen aşıların en çok ölümlerin yaşandığı 60 yaş üstüne yapılması gerektiğini belirten Savaş, "Peki bu aşı 60 yaş üstünde denendi mi, Çin’de ve Türkiye’de denendi mi? Hayır. Senin aldığını söylediğin aşı, bu yaşta denenmedi. 60 yaş üstünde vatandaşlara yapacağınız aşı kesinlikle Biontech aşısı olmalıdır. Başka aşıyı uygulamayın, 60 yaş altına da üçüncü faz çalışmaları bittikten sonra uygulayın." dedi.





"2 MİLYAR 750 MİLYON DOLAR AVANTA"





"Sağlık Bakanlığı bu firmayı niye tercih etmiştir?" diyen Savaş, "A) 13 dolar yerine 70 dolar vererek arada oluşacak 2 milyar 750 milyon dolarlık bir yerden avanta elde etmek. B) şirketin şahsi ortağı olmuş olabilirler. C) Türkiye’nin Ortadoğu’da itibarı yerle bir, şu anda denize düşen yılana sarılır gibi Çin’e sarıldılar."





AKP'li Salih Kapusuz'un kızı Senanur Kapusuz, Keymen'in avukatı olarak çalışıyor.



Sinovac'ın Korona aşısını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın Cantürk Alagöz'e ait Keymen isimli firmanın ithal ettiği ortaya çıkmıştı.



