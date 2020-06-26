Aşı için ilk deneme

TÜRKMEN TERZİ | JOHENNESBURG- Oxford Universitesi geliştirdiği Ox1Cov-19 isimli aşının denemeleri için Güney Afrika'nın Johannesburg şehrindeki Witwatersrand Üniversitesi ile ortak yürüttüğü program kapsamında dün adaylara ilk dozları verildi.





Wits Üniversitesi Aşı Profesörü ve Güney Afrika Tıbbi Araştırma Konseyi (SAMRC) Aşılar ve Bulaşıcı Hastalıklar Analiz Araştırma Birimi (VIDA) Direktörü Shabir Madhi, Güney Afrika Ox1Cov-19 Aşı VIDA-Denemesini yönetiyor.





İŞSİZ GENÇ DENEK OLMAYI KABUL ETTİ





"ChAdOx1" aşısı, hafif soğuk algınlığına sebep olan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan bir versiyonunundan ibaret.





Önceki gün Covid-19 aşısının deneklerinden işsiz genç Junior Mhlongo aşı öncesi gazetecilere şunları söyledi: “Biraz korkuyorum, fakat bu aşı ile neler olduğunu bilmek istiyorum. Böylece arkadaşlarıma ve diğerlerine çalışma ile neler olduğunu anlatabilirim.”





Prof. Shabbir Mahdi ise aşı denemesini şu sözlerle anlattı: “50 kişilik küçük bir grup olan Grup 1’den ilk sekiz kişiye yaptığımız aşıda şunları test etmeye çalışıyoruz; aşının güvenliği, ve özellikle yan etkileri, ikinci konu ise vücudun aşıyı ne kadar tuttuğu ve aşıya karşı bağışıklık tepkisidir.”





GÜNEY AFRİKA'DA İLK DENEY





Dünkü denemenin, Güney Afrika'da yapılacak olan COVID-19 ile ilgili en az üç ila dört aşı çalışmasının ilki olduğunu ifade eden Prof. Mahdi, “Güney Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı bağışıklık geliştirdiğinde, etkili üreme oranının yüzde 1'in altına düşmesini bekliyoruz. Bu virüsün gideceği anlamına gelmez, temel olarak virüsün hala etrafta olacağı, hala yayılacağını, ancak iletim zincirinin kesintiye uğrayacağını göreceğiz, bu da önemli." dedi.





Oxford’un aşısı denemesi için Güney Afrika’da iki binden fazla insan gönüllü olurken, sosyal medyadan tepkiler de yağdı.





Afrika’nın halen Batı’nın sömürgesi olduğu, aşının niçin fakir siyahlar üzerinde denendiği cümleleri ile Oxford’un Afrika programına tepkiler yağdı.