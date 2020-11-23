Samanyolu Haber /Sağlık / Bill Gates bu defa umutlu /23 Kasım 2020 13:45

Bill Gates bu defa umutlu

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına dair değerlendirmelerde bulundu.

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Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Neredeyse tüm Koronavirüs aşılarının işe yarayacağına inanıyorum. Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu." dedi.

Gates, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söyledi. 

Gates, "Şubat ayına kadar büyük ihtimalle hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.

KORONA AŞISINI HERKES KABUL ETMEYECEK

İnsanlara işe yarayan bir aşı sunmanın ve insanların çoğunun bu aşıyı yaptırmasını sağlamanın da zorluklarına işaret eden Gates, Amerika'da lojistik kısmının da biraz karışık olduğunu, ancak bu meselenin çözüleceğine dair umutlu olduğunu söyledi. 

Gates, "Bence erkenden katılan yeterince insan olacak, insanlar güvenlik konusunda daha da fazla delil görecekler ve zamanla, hastalığın yayılmasını durdurmak için ihtiyacımız olan artı yüzde 70 seviyeye ulaşacağız." dedi.
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